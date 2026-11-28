STF marca julgamento de súmula contra 'pautas-bomba' para 11/12

A súmula é um documento que resume a jurisprudência do Tribunal e orienta decisões futuras

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou o julgamento da proposta de súmula contra "pautas-bomba" - medidas que criam despesas sem apontar a fonte de custeio - elaborada pelo ministro Gilmar Mendes. A análise será feita no plenário virtual entre os dias 11 e 18 de dezembro.

Apresentada pelo decano da Corte em junho, a proposta surgiu em meio ao avanço, no Congresso, de medidas com impacto bilionário sobre as contas públicas. A iniciativa conta com o apoio do ministro da Fazenda, Dario Durigan.

A súmula é um documento que resume a jurisprudência do Tribunal e orienta decisões futuras. Se aprovada, poderá servir de respaldo ao governo para vetar ou questionar na Justiça medidas que criem novas despesas sem indicar a correspondente fonte de financiamento.