STF descarta prisão preventiva de Bolsonaro por enquanto

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, descartou nesta quinta-feira (24) a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), investigado por uma suposta tentativa de golpe de Estado. No entanto, alertou que poderá determinar a medida de forma imediata caso haja descumprimento de ordens judiciais.

VEJA MAIS

Na decisão, Moraes considerou como uma “irregularidade isolada” o uso das redes sociais do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, em favor do pai, enquanto este estava sob vigilância judicial por suspeita de tentar obstruir as investigações.

Desde a semana passada, Jair Bolsonaro é monitorado por tornozeleira eletrônica e está proibido de utilizar redes sociais.

Com informaçãoes da AFP