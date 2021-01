“Só papai do céu me tira daqui, mais ninguém”, diz Bolsonaro sobre pedido de impeachment

Em encontro com simpatizantes na saída do Palácio da Alvorada, nesta segunda-feira, 11, Jair Bolsonaro afirmou que somente Deus pode tirá-lo da presidência da República. Na última semana, várias manifestações isoladas de políticos e também de partidos no sentido de pedir o impeachment do presidente ganharam força após Bolsonaro se manifestar novamente contra a democracia, tomando a invasão do Capitólio nos Estados Unidos como exemplo, e provocar aglomerações ao passear de moto por Brasília sem máscara.

“Vocês não sabem o tamanho da minha paciência. Eu sou imbroxável, tá ok? Então, vão ter que me aturar. Só papai do céu me tira daqui, mais ninguém”, declarou. A conversa foi registrada em vídeo e publicada em um canal do YouTube.

Crise

O presidente rebateu as críticas que seu governo vem recebendo por conta do cenário econômico. Na semana passada, Bolsonaro declarou que o país estaria “quebrado” e que ele não poderia fazer nada. No encontro de hoje com apoiadores, ele alegou QUE o governo possui cada vez menos recursos em função da lei do teto de gastos, que impede o crescimento das despesas acima da inflação do ano anterior.

“Logicamente você não vai ter nunca um presidente perfeito, né, mas tem que fazer comparações. Dois anos sem nenhum escândalo de corrupção. Cada vez menos recursos com a lei do teto, vamos fazendo mais. Alguns querem que eu minta, né, que eu fale ‘Ah, Brasil tá uma maravilha’. Não tá uma maravilha. Sabe a nossa dívida interna quanto está? R$ 5 trilhões”, disse.

Pandemia

Bolsonaro também ironizou o que ele definiu como ataques recorrentes da imprensa, ao ressaltar as notícias que mostram as aglomerações provocadas por sua presença em eventos e locais públicos, e também a insistência em não usar máscara.

“Essa imprensa descobriu que eu ando de moto sem máscara também, né? A 80 [km] por hora sem máscara. Na próxima vez que eu for mergulhar, nadar por aí, na piscina aqui eu vou usar máscara”, ironizou.

Em referência à posição do Brasil em mortes causadas pela Covid-19 no mundo (23º segundo dados desta segunda-feira, divulgados pela Our World in Data), o presidente ressaltou os avanços obtidos com o uso da cloroquina. “Há pouco éramos o 5º em número de mortes por milhão. Agora somos o 24º. Só tem uma explicação: tratamento precoce. Quem não quiser tomar, não toma não, fique à vontade. Com falta de ar vai pro hospital ser intubado”, afirmou.

Em número absoluto de mortes, o país é o segundo com mais registros no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil é o quarto país com mais casos ativos no mundo, e o 103º em testes por milhão de habitantes.