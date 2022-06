Simone Tebet pode apoiar Lula caso ela não chegue ao segundo turno

A pré-candidata à Presidência Simone Tebet (MDB), que vem se consolidando como o nome da chamada terceira via, disse que será atuante no segundo turno, mesmo que seu nome não passe. Ela disse que escolherá estar no "palanque que defende a democracia", indicando apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Planalto em uma eventual disputa com Jair Bolsonaro (PL). As informações são da Agência Estado.

"Eu não estarei assistindo na sala, na frente de uma TV. Eu estarei em um palanque eleitoral defendendo a democracia e defendendo as propostas que possam efetivamente tirar o País dessa vergonhosa estatística de ser um dos países mais desiguais do mundo", disse a senadora na segunda-feira, 20, em sabatina promovida pelo portal G1.

Simone Tebet já disse que o presidente Jair Bolsonaro "namora com o autoritarismo" e, em entrevista ao Estadão em dezembro de 2021, quando questionada sobre suas opiniões sobre o petista e o atual presidente, a parlamentar afirmou que "a única coisa diferente é que um é democrata e o outro, não".

Tebet afirmou que acredita que possa crescer nas pesquisas até outubro e chegar ao segundo turno.