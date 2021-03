Servidor da Câmara Municipal morre de covid

Fuzileiros navais estão fazendo o trabalho de descontaminação da Câmara Municipal de Belém, atendendo a uma solicitação do vereador Zeca Pirão (MDB), presidente da casa. Os fuzileiros iniciaram a ação de sanitização no prédio do Poder Legislativo Municipal da capital no último domingo (7), e retornam à Câmara para finalizar o serviço na próxima quarta-feira (10), segundo informações divulgadas pela casa.

Fechada para o público interno e externo desde o dia 2 de março, a Câmara Municipal de Belém registrou vários casos de covid-19 entre os servidores, nos últimos dias, o que levou a presidência a adotar medidas imediatas para controlar o avanço da doença em suas dependências. Um dos servidores contaminados, Álvaro Jorge Bezerra de Castro, acabou falecendo no domingo, 7. Ele trabalhava havia mais de três décadas no Poder Legislativo de Belém.

Fuzileiros retornam à CMB para finalizar o serviço nesta quarta-feira, 10 (Marinha do Brasil)

“Sem palavras para descrever nossa tristeza. Hoje, perdemos mais um amigo para a covid-19. Álvaro Jorge Bezerra de Castro foi funcionário da Câmara Municipal por 35 anos, funcionário competente e compromissado com o que fazia”, lamentou Zeca Pirão, em seu perfil em uma rede social. “Amigos, vamos redobrar todos os cuidados e obedecer às normas de segurança sanitária. Combater a covid-19 é um dever de todos nós”, completou o presidente da casa.

Até o momento, dois vereadores confirmaram que testaram positivo para o novo coronavírus: Lívia Duarte (PSOL) e o goleiro Vinícius (Republicanos). A parlamentar do PSOL divulgou que está com sintomas leves e em isolamento em casa. Já o goleiro Vinícius segue assintomático e isolado. Ele será acompanhado pelo departamento médico azulino.

Como medida preventiva contra a doença, a Câmara fechou suas portas e suspendeu o expediente pelo menos até o dia 16 de março, prazo que pode ser prorrogado.