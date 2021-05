Seplad divulga banca organizadora de quatro concursos públicos no Pará

A Fundação Cetap foi a empresa organizadora escolhida para a execução dos concursos públicos da Auditoria Geral do Estado (AGE), Junta Comercial do Pará (Jucepa), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) referente à concorrência n° 02/2020. O resultado foi publicado nesta quarta-feira (19), no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 34.588.

A decisão ocorreu após a análise dos documentos apresentados à comissão responsável pelo processo licitatório dos certames, que prevê a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de concursos públicos para seleção de candidatos, assim como toda e qualquer logística necessária a ser concretizada, conforme as especificações incluídas no edital de concorrência nº 02/2020 e seus anexos.

Os interessados poderão interpor recurso da decisão declarada pela comissão no prazo de até cinco dias úteis, contados a partir desta publicação, conforme disposição legal.

“Trabalhamos para a realização de novos concursos no Pará, pois faz parte do plano de melhorias na prestação de serviços à população e priorizamos o ingresso ao serviço público por meio de concursos, além de trazer mais desenvolvimento ao Estado”, ressaltou Hana Ghassan, titular da Seplad.

A íntegra do resultado da fase de habilitação será encaminhada através de correio eletrônico para a empresa participante, e estará disponível no portal de Compras do Pará. Todas as informações oficiais sobre os certames serão divulgadas nos canais de comunicação da Seplad.

Vagas

A Seplad ofertará 24 vagas para nível superior. Para a PGE, serão 24 oportunidades de nível superior e 12 vagas para nível médio. O concurso para a AGE terá 20 oportunidades para nível superior e uma para nível médio, enquanto a Jucepa ofertará 10 vagas para nível superior e cinco para nível médio.