Senador homenageia 110 anos da Assembleia de Deus

Membro da bancada evangélica no Congresso Nacional e líder do Partido Social Cristão (PSC) no Senado Federal, o senador Zequinha Marinho gravou pronunciamento para a TV Senado em homenagem à Assembleia de Deus. Amanhã, 18 de junho, a igreja completa 110 anos de fundação. Para celebrar a data, o senador e o presidente Jair Bolsonaro participam do culto comemorativo, realizado na igreja mãe da Assembleia de Deus, em Belém.

Fundada pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, a Assembleia de Deus nasceu em 18 de junho de 1911 da necessidade que os fundadores tinham em pregar o evangelho. “A luta de Daniel Berg e Gunnar Vingren ficou na história como um verdadeiro milagre de Deus para a nossa nação. Deus escolheu Belém do Pará e aqui o espírito de Deus foi derramado. A partir de então, se estabeleceu um novo momento para começar essa grande obra que Deus tomou pela mão, espalhou pelo Brasil e pelo mundo. Milhões de vidas têm sido alcançadas pelo evangelho genuíno, pleno e abençoado, evangelho transformador”, destacou o senador Zequinha Marinho.

De Belém do Pará para o mundo, a Assembleia de Deus se tornou a maior Igreja Pentecostal do mundo. Ao longo dos seus 110 anos de história, ela está presente em 217 países e territórios, alcançando milhões de membros em todo o mundo. Em seu pronunciamento pelos 110 anos da Assembleia de Deus, o senador fez questão de festejar “todos os meus irmãos paraenses e brasileiros pelo trabalho que realizam, pelo trabalho que fazem, pela luta que tem. É uma coisa incrível aquilo que Deus tem feito ao longo desses 110 anos”, analisa.

Ainda em sua fala, o senador enfatizou o trabalho dos presidentes das convenções da Assembleia de Deus. “Quero cumprimentar ao Pastor Gilberto Marques, toda a diretoria da Comiadepa (Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Pará), ao Pastor Samuel Câmara e toda a diretoria da Convenção da Igreja Mãe, Ministério de Madureira, Ministério de Anápolis e todas as demais convenções vinculadas a nossa CGADB (Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil) ou independentes”, finalizou.