Sem México, Lula e Petro devem conversar nesta quarta-feira sobre Venezuela, dizem fontes

Depois do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, ter deixado as negociações, os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Colômbia, Gustavo Petro, devem falar por telefone na tarde desta quarta-feira (14/8) para acertar os próximos passos nas negociações sobre a crise venezuelana, disseram à Reuters duas fontes que acompanham as negociações.

López Obrador anunciou na terça-feira, em sua tradicional entrevista matinal, que não iria mais participar das conversas com Brasil e Colômbia sobre a Venezuela para esperar o resultado da revisão que será feita dos resultados eleitorais venezuelanos pela Suprema Corte do país.

A informação foi repassada pela chancelaria mexicana a Brasil e Colômbia, de acordo com uma fonte, e a decisão de Brasília e Bogotá foi continuar as conversas entre os dois países e, posteriormente, com os dois candidatos da disputa na Venezuela.

Na quinta-feira, em visita a Bogotá, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, terá uma reunião com o chanceler colombiano, Luis Gilberto Murillo, para conversar sobre a Venezuela.

A intenção de Brasil e Colômbia é marcar conversas telefônicas dos dois presidentes com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro -- que já havia pedido um telefonema a Lula há cerca de suas semanas -- e com Edmundo González, candidato da oposição.

A posição de Brasil e Colômbia, dizem as fontes, será mantido: a cobrança pela apresentação das atas das mesas de votação, integralmente, para que se valide o vencedor. Em posição conjunta, Brasil e Colômbia não planejam reconhecer o resultado das eleições anunciado por Caracas, com a vitória de Maduro, sem a publicação das atas.