Saiba os políticos eleitos de Belém que serão diplomados nesta terça (17)

A cerimônia de diplomação do prefeito, vice-prefeito e dos 35 vereadores eleitos nas eleições deste ano na capital paraense será realizada nesta terça (17/12), às 17h, no Hangar - Centro de Convenções Feiras da Amazônia. Ela terá a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, e, também, da diretora-geral, Nathalie Castro. O primeiro turno das eleições de 2024 foi realizado em 6 de outubro deste ano, com a escolha de 18 novos parlamentares para o Poder Legislativo Municipal, além dos 17 que foram reeleitos – o que representa uma renovação de cerca de 51,8%. No segundo turno, em 27 de outubro, a capital do Pará consagrou a vitória de Igor Normando (MDB) e Cássio Andrade (PSB) para comandar a gestão municipal nos próximos quatro anos (2025-2028), nos cargos de prefeito e vice, respectivamente.

No poder legislativo local, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) manteve a maioria dos assentos, com 9 cadeiras. Em segundo lugar, está o PSD (Partido Social Democrático) com 4 vereadores eleitos, seguido pelo PL (Partido Liberal) com 3 vagas conquistadas.

Silvane Ferraz (MDB) foi a vereadora mais votada em Belém nas eleições de 2024. Ela conquistou 21.561 votos. O segundo e o terceiro vereadores mais votados também são do MDB - John Wayne e Neném Albuquerque. Eles tiveram 14.299 e 12.566 votos respectivamente.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a diplomação é o ato de entrega dos diplomas assinados às pessoas eleitas e às suplentes. Ela ocorre após a totalização dos votos e a verificação das candidaturas eleitas, após os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições.

Com a diplomação, os candidatos eleitos estão aptos a tomar posse no cargo de prefeito, vice-prefeito e vereador. Nas eleições municipais, o diploma e a diplomação são feitas pelas juntas eleitorais de cada cidade. Durante a cerimônia, ocorre a entrega dos diplomas, assinados pelos juízes eleitorais de Belém.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), só podem ser diplomados candidatos com os registros devidamente aprovados pela Justiça Eleitoral. Para receber o diploma, além disso, os eleitos precisam estar com as contas de campanha totalmente regularizadas.

Veja abaixo quem são os vereadores eleitos de Belém em 2024

Candidato - Partido

Silvane Ferraz - MDB John Wayne - MDB Neném Albuquerque - MDB Tulio Neves - PSD Pablo Farah - MDB João Coelho - PDT Ágatha Barra - PL Mayky Vilaça - PL Bieco - MDB Renan Normando - MDB Raquel dos Animais - PDT Gleisson - PSB Fábio Souza - MDB Roni Gas - MDB Marcos Xavier - Republicanos Marinor Brito - Psol Patricia Queiroz - PP Blenda Quaresma - MDB Igor Andrade - Rede Felipe Vinagre - União Vitor Sales - União Vivi Reis - Psol Moa Moraes - PV Augusto Santos - Republicanos Pastora Salete - PSD Zezinho Lima - PL Nay Barbalho - PP Lulu das Comunidades - PSDB Rodrigo Moraes - PCdoB Jorge Vaz - PRD Zeca do Barreiro - União André Martha - PSD Neia Marques - PT Higino - PSD Professor Alfredo Costa - PT