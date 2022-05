Saiba o que os pré-candidatos à Presidência falaram sobre a tragédia em Pernambuco

As chuvas que caíram no último final de semana provocando deslizamentos em Pernambuco causaram a morte de pelo menos 87 pessoas, de acordo com as últimas informações divulgadas na manhã desta segunda-feira (30). O assunto tem sido um dos mais comentados no País e foi abordado também por políticos, entre eles os pré-candidatos à Presidência da República.

O atual presidente, Jair Bolsonaro, que deve tentar a reeleição, foi pessoalmente a Pernambuco, onde anunciou a liberação de R$ 500 milhões para ajudar o estado. Pelas redes sociais, ele também anunciou que o Governo Federal disponibilizou, “deste o primeiro momento, todos os seus meios para socorrer aos atingidos, aí incluído as Forças Armadas”.

No sábado (28), Bolsonaro já havia afirmado que o Governo estava atento às chuvas que atingiam Pernambuco e outros estados do Nordeste. O presidente informou que determinou ao Ministério do Desenvolvimento Regional monitoramento ininterrupto da situação, “com o envio de equipes para prestar o auxílio necessário às autoridades locais no socorro às regiões afetadas”.

Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), manifestou solidariedade às famílias da região e se colocou à disposição dos prefeitos das cidades e do governo de Pernambuco no que for possível para ajudar no enfrentamento da tragédia.

Ele lembrou ainda que, além de Pernambuco, mais de 30 cidades de Alagoas também foram afetadas pelas fortes chuvas. “Nossa solidariedade às famílias atingidas, espero que o poder público faça todo o possível para resolver a situação dos desabrigados”.

O petista também compartilhou uma publicação que fala sobre as ações implementadas em 2010, quando estava no governo e as chuvas também castigaram Pernambuco e Alagoas.

Ciro Gomes (PDT), no domingo (29), chamou a atenção para o “mal crônico” da crise urbana. “Produto direto da pobreza, da falta de planejamento e de infraestrutura. O mais recente é a falta de um sistema preventivo e de ação imediata em tragédias, que o atual desgoverno federal agravou”, observou.

A pré-candidata pelo MDB, Simone Tebet, se solidarizou com o povo pernambucano.

O deputado federal André Janones (Avante) também prestou solidariedade às famílias atingidas.