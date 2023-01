Rosa Weber suspende decreto de Bolsonaro que concedia indulto a PMs do Carandiru

O indulto natalino concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru foi suspenso, em caráter provisório, pela ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber. As informações são do G1.

A medida havia sido publicada por meio de um decreto editado por Bolsonaro em 22 de dezembro, pouco antes do fim do mandato, e, pelo texto, seriam perdoados da pena agentes públicos de segurança que tenham sido condenados por ato praticado há 30 anos, hoje considerados hediondos, mas que na época não eram.

Policiais do Carandiru se encaixam nessa descrição. O massacre aconteceu em 2 de outubro de 1992, quando a Polícia Militar (PM) de São Paulo invadiu o Pavilhão 9 da Casa de Detenção para conter uma rebelião. Foram mortos 111 presos.

A Justiça paulista fez, entre 2013 e 2014, cinco júris populares e condenou, ao todo, 74 policiais militares pelos assassinatos de 77 detentos - dos condenados, 69 continuam vivos e, mais de 30 anos depois, ninguém foi preso e os agentes respondem pelo crime de homicídio em liberdade.