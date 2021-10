Representantes do governo de Portugal visitam hospital em Belém

Na tarde desta segunda-feira (18), representantes do governo de Portugal realizaram uma visita ao hospital Beneficente Portuguesa, em Belém. Com a presença da secretária de Estado para as Comunidades Portuguesas, Berta Nunes; o Embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos; e a vice-cônsul de Portugal no Brasil, Maria Fernanda Pinheiro, a visita foi programada com objetivo de estreitar os laços entre a comunidade luso-brasileira para a ampliação de parcerias na saúde. Na ocasião, foram inauguradas as novas instalações e serviços do bloco B, da Unidade hospitalar São João de Deus.

No último dia 15 de outubro, a comitiva reuniu com representantes do Ministério da Saúde e de instituições beneficentes de matriz portuguesa, em Brasília, para a assinatura de um memorando de entendimento que firma a cooperação entre Brasil e Portugal, por meio da criação da rede “Portugal Saúde no Brasil”.

“Queremos criar uma rede para em conjunto não só melhorar e aumentar a cooperação entre as beneficentes, mas também a cooperação com o sistema nacional de saúde português, as academias e assim estreitar estas ligações. Ao mesmo tempo dar visibilidade a esta construção incrível dos portugueses que conseguiram ao fim de mais de um século manter estas organizações com uma complexidade cada vez maior e responder com qualidade as necessidades das populações”, pontua Berta Nunes.

A Secretária de Estado explica que outro objetivo da visita é promover intercâmbio de informações para aperfeiçoar o atendimento tanto em Portugal quanto no Brasil.

“No caso do Brasil encontramos uma organização diferente da portuguesa, em que temos essas grandes instituições filantrópicas que prestam serviços a rede de saúde. Enquanto que em Portugal nós temos um setor privado e um setor público relativamente diferenciados, aqui temos uma sinergia entre o setor privado e o setor público de forma que se possa prestar cuidados de saúde com o custo provavelmente mais baixo para o Estado brasileiro. Essas duas formas de organização, ainda que diferentes, têm o mesmo objetivo e podem ganhar muito do interconhecimento”, afirma.

Na avaliação de Luís Faro Ramos, Embaixador de Portugal no Brasil, a assinatura de um documento que demonstra o interesse de cooperação entre os países representa uma ponte que liga os dois lados do oceano Atlântico e que vem sendo cruzada há muitos anos.

“A diplomacia da saúde nos tempos de hoje é muito importante e ações como aquela que fizemos em Brasília, da qual a Beneficente Portuguesa de Belém do Pará faz parte, são iniciativas que só podem ser celebradas como aprofundando a parceria entre os nossos países. A área da saúde é uma área que nos permitiu uma aproximação maior entre médicos, hospitais, redes hospitalares, mas acima de tudo entre as pessoas. Então estamos muito satisfeitos de estarmos aqui celebrando esse entendimento e compreensão”, destaca.

Para Alírio Gonçalves, presidente da Beneficente Portuguesa do Pará, fazer parte do projeto proposto pelo governo português é de grande importância para a sociedade.

“Com isso as Beneficentes Portuguesas vão avançar em tecnologia, em equipamentos, em cursos, em modernização, em importação de medicamentos. Depois disso, nós tivemos a inauguração de mais uma etapa da Beneficente Portuguesa, com entrega de um bloco dedicado aos exames de imagem, reunindo o que tem de mais moderno no Brasil. Está de parabéns o Estado do Pará, está de parabéns a cidade de Belém que ganha modernos equipamentos”, pontua.