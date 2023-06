"Rancho Zema": Governador de MG investe R$ 41,2 milhões em estrada que leva ao sítio da família

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) abriu um edital para obras de recuperação em 107 quilômetros da MG-428, do trecho que se inicia no entroncamento da BR-262, em Araxá (MG), até a divisa de Minas com São Paulo. Serão investidos R$ 41,2 milhões na obra. Porém, o projeto da gestão estadual tem gerado polêmica porque a estada que será reformada leva até o "Rancho Zema”, sítio da família do governador Romeu Zema (Novo), em Rifaina (SP).

De acordo com apuração do portal O Globo, o projeto na MG-428 representa quase um quinto de toda a extensão de estradas com reforma concluída pelo governo mineiro na atual gestão. Na última quarta-feira (21), o DER-MG publicou o resultado das empresas que estão habilitadas a concorrer, mas a licitação para a obra ainda não tem um vencedor.

Resposta

O governo de Minas Gerais afirmou, em nota, que as decisões da atual gestão se baseiam “unicamente em preceitos técnicos” e que o trecho de 107 km da MG-428 que será recuperado não passa por intervenções e melhorias robustas há décadas, tendo sido apenas alvo de operações tapa-buraco.

Ainda de acordo com a gestão Zema, houve uma avaliação técnica em 2023, que constatou “segmentos com alastramento de defeitos por toda a pista”. “Há trincas, que, segundo a análise técnica, enfraquecem o revestimento e permitem a entrada da água, provocando problemas na estrutura”, diz a nota. “Há inclusive um abaixo-assinado dos moradores de Sacramento solicitando intervenções na rodovia”, acrescenta.

Além disso, conforme o documento enviado pelo governo, a MG-428 “já se encontrava com prioridade ‘urgente’ para investimentos de melhorias” no último estudo do órgão. No texto, consta uma lista com 803 trechos sinalizados como sendo de prioridade “urgente” no estado, 585 que merecem alguma “espera” e outros 701 sem “nenhuma prioridade”. A MG-428 tem trechos com prioridade diversa, de nenhuma à mais alta.