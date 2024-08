PRTB de Belém e União Brasil de Ananindeua definem candidaturas nesta segunda-feira (5)

Nesta segunda-feira (5), acontecem, em Belém e Ananindeua, as duas últimas convenções partidárias para definir candidatos a prefeitos e vereadores na Região Metropolitana. Em Belém, a convenção do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) deve lançar Everaldo Eguchi como candidato à prefeitura. Já em Ananindeua, o União Brasil se reúne para formalizar a candidatura de Eliel Faustino para prefeito do município.

Os eventos ocorrem no último dia previsto para a realização das convenções partidárias de acordo com calendário estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após a definição dos nomes, todos os partidos precisam registrar as candidaturas a prefeito e vereador até o prazo máximo de 15 de agosto.

A convenção do PRTB de Belém será realizada a partir das 19h, no Império Pedreirense, na Travessa Mauriti, 1135, no bairro Pedreira. Everaldo Eguchi deve ser o nome escolhido para concorrer à prefeitura e os nomes para vice-prefeito e vereadores também serão anunciados.

Eguchi é delegado da Polícia Federal e concorrerá pela segunda vez ao cargo: em 2020, disputou com o atual prefeito, Edmilson Rodrigues, e obteve 23,06% dos votos no primeiro turno e 48,24% no segundo turno.

Em Ananindeua, o União Brasil fará sua convenção a partir das 16h na sede do Rotary Club no município, na Rua da Providência, 285, na Cidade Nova. O encontro deverá confirmar Eliel Faustino para concorrer a prefeito, além de divulgar os candidatos a vice-prefeito e vereadores.

Eliel Faustino é atualmente deputado estadual, em quarto mandato. Já foi vereador de Ananindeua por quatro mandatos, onde presidiu a Câmara por três biênios.

Calendário eleitoral

As convenções partidárias iniciaram desde o dia 20 de julho, com prazo máximo para realização nesta segunda (5), de acordo com o calendário eleitoral do TSE. Os partidos têm de terça-feira (6) até 15 de agosto para registrar os nomes de todos os seus candidatos junto à Justiça Eleitoral.

A campanha eleitoral para o primeiro turno inicia no dia seguinte, 16 de agosto, e segue até 5 de outubro, véspera do dia de votação. Em caso de segundo turno, a campanha reinicia a partir das 17h do dia 7 de outubro e é permitida até 26 de outubro, um dia antes da ida às urnas.