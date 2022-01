Projeto 'Infovia 00' vai beneficiar um milhão de pessoas em Macapá e quatro cidades paraenses

O secretário de telecomunicações do Ministério das Comunicações (MCom), Artur Coimbra, participa de uma visita técnica em Macapá (AP), nesta sexta-feira (14), como parte das ações pela implementação do “Infovia 00”. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal nesta quinta-feira (13), Artur falou sobre o projeto que, nessa etapa, fará a conexão entre a capital amapaense e Santarém, passando pelas cidades de Alenquer, Almeirim e Monte Alegre – ou seja, quatro cidades paraenses, beneficiando um milhão de pessoas – entre elas ribeirinhos e pescadores artesanais. A infraestrutura subfluvial promete levar, até o final do mês de março, internet de alta velocidade a diversas comunidades e áreas de zona rural.

A iniciativa é o marco das ações do Programa Amazônia Integrada Sustentável (PAIS), que integra o programa Norte Conectado, ambos coordenados pela pasta e que representam, nesse primeiro momento, um investimento de R$ 94 milhões – a maior parte dos recursos, segundo Artur, será destinada ao Pará. A visita também conta com a presença de uma comitiva de lideranças do Governo Federal, parlamentares, iniciativa privada e servidores do governo.

“Essa visita é a última etapa de inspeção, de avaliação antes do início desse projeto, que abrange os principais estados da Amazônia numa rede que vai perfazer, ao todo, cerca de 12 mil quilômetros e atender mais de 50 cidades de toda a região. Esse primeiro trecho a gente chama de Infovia 00. Vai ter essa inspeção e o lançamento do cabo e serão mais ou menos quinze dias até a conclusão, já em Santarém. Depois disso concluído, que deve ocorrer no final de janeiro, a gente instala os equipamentos, faz os testes e também vai implantando o que a gente chama de redes metropolitanas”, explica Artur.

O secretário reforça que, com a rede, serão atendidas 72 organizações, entre escolas, unidades de saúde, instituições do poder judiciários e, ainda, praças, por meio da instalação de Wi-Fi. A conclusão dessa etapa do projeto está prevista para o mês de março. “Essa ação vai trazer benefícios que vão além do que se observa diretamente, um deles é a estabilidade da conexão. A conexão cai com frequência porque essas cidades são atendidas por apenas um meio, um cabo. Então com esse outro cabo a gente tende a chegar a uma a um nível de falha de quase zero. Vai melhorar bastante o desempenho de todas as atividades dessas cidades”, ressalta.

Artur destaca ainda um diferencial dessa tecnologia: o que antes poderia implicar na destruição de 68 milhões de árvores, com a rede subfluvial aportará nas principais comunidades sem derrubar nenhuma árvore sequer. De acordo com ele, o cabo fluvial protegerá o cabo da linha de transmissão de energia, o que deve garantir uma melhoria imediata no desempenho da internet em toda a região. “Se a gente considerar toda essa população potencialmente beneficiada, a gente está falando de cerca de um milhão de pessoas nesse trajeto entre Macapá e Santarém. O projeto como um todo, que são que são oito Infovias, deve beneficiar dez milhões de pessoas”, finaliza.

Projeto começa no oeste do Pará

Ponto importante de conexão do cabo, Santarém é terceira cidade mais populosa do Pará, hoje com mais de 308 mil habitantes. Lá, a iniciativa integrará pelo menos 80 polos ribeirinhos na Amazônia. A maior parte dos investimentos para a construção da Infovia 00 contou com recursos do MCom, mas também houve repasses do Ministério da Educação (MEC), do Conselho Nacional de Justiça e de emenda do Senado.

A infraestrutura de fibra óptica, vinda da Alemanha, tem ao todo 770 quilômetros de extensão. e levará conexão de alta velocidade às cidades. O cabo possui 24 pares de fibras óptica e cada uma dessas fibras suporta 40 canais de dados, cada um com capacidade de 100 gigabits por segundo (Gbps) – conexão quase mil vezes superior à banda larga doméstica que, em média, tem capacidade de 100 megabits por segundo. Em cada município, redes metropolitanas distribuirão o sinal da fibra óptica para organizações. Dessa forma, será possível fortalecer políticas públicas de educação, saúde e segurança.