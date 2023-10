Proibição do casamento homoafetivo: saiba quais deputados votaram contra e quais votaram a favor

O casamento homoafetivo, o qual é um direito constituído desde 2011 via decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), está no centro das discussões no Congresso. Nesta terça-feira (10), na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, aprovou um projeto de lei que tem causado controvérsia ao proibir o casamento homoafetivo. A proposta inclui o impedimento para o casamento pessoas do mesmo sexo na mesma lista que proibi filhos casarem com os pais, filhos ou irmãos.

Veja quem votou a favor da proibição do casamento LGBTQIA+:

André Ferreira (PL-PE)

- Chris Tonietto (PL-RJ) - Clarissa Tércio (PP-PE) - Cristiane Lopes (União-RO) - Dr. Jaziel (PL-CE) - Eli Borges (PL-TO) - Filipe Martins (PL-TO) - Messias Donato (Republicanos-ES) - Pastor Eurico (PL-PE) - Pastor Isidório (Avante-BA) - Priscila Costa (PL-CE) - Rogéria Santos (Republicanos-BA)

Veja quem votou contra a proibição do casamento LGBTQIA+:

Erika Hilton (PSOL-SP) Erika Kokay (PT-DF) Laura Carneiro (PSD-RJ) Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) Tadeu Veneri (PT-PR)