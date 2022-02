Professores fecham avenida Nazaré em protesto pelo reajuste; trânsito está congestionado

Diversos professores fecham a avenida Nazaré na manhã desta terça-feira (22) em protesto pelo reajuste salarial dos professores da rede municipal. Todos os arredores da avenida estão congestionados por conta da manifestação.

A Prefeitura de Belém anunciou na manhã desta terça-feira, 22, a disposição de pagar o piso o mais breve possível, em audiência, no gabinete do prefeito, em Nazaré, com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp),

Atualmente o vencimento base do professor representa R$ 1.844,94, o que representa apenas 48% do valor do piso. Porém, segundo a própria prefeitura a maioria dos docentes possuem jornada de 265 horas/aula, tem nível superior e especialização. Com isso, a remuneração chega a R$ 6.800,00. "A decisão do prefeito, considerando a relevância do trabalho dos professores, é priorizar a valorização da categoria", afirmou o executivo municipal em comunicado.

No início de fevereiro, o aumento autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) foi de 33,24%, elevando o pagamento mínimo aos profissionais da educação de todo o Brasil para R$ 3.845,63 em 2022.

Diversos governos estaduais e prefeituras, porém, demonstraram preocupações financeiras com os reajustes e o impacto deles para as contas públicas, cobrando apoio do governo federal para garantir os pagamentos a partir de recursos da União.

De acordo com a prefeitura de Belém, pagar o piso, mantendo o mesmo formato de gratificações e adicionais atuais, significaria gastar todo o dinheiro destinado à educação em 2022 e, portanto "não é possível".

"Além dos salários, é preciso manter as escolas funcionando, pagar aluguéis de anexos, transportar as crianças nas estradas e nos rios e oferecer vale-transporte, além de material didático", disse a prefeitura em nota.