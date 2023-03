Professora Araceli Lemos é a nova titular da Semec em Belém

Araceli Lemos, que era diretora-geral da Secretaria Municipal de Educação (Semec) de Belém, assumiu a direção da instituição nesta quarta-feira (1º), substituindo Márcia Bittencourt, que retornou à Universidade Federal do Pará (UFPA) onde leciona.

Araceli assume a Semec tendo como desafios consolidar o Programa Alfabetiza Belém, que pretende tornar a capital paraense livre do analfabetismo até 2024; recuperar a rede física municipal; ampliar e fortalecer os processos formativos para toda a rede municipal; assegurar mais escolas de tempo integral; ampliar as vagas para educação infantil; e alcançar 100% do piso nacional do magistério até o final desta gestão.

Secretária afirma que diálogo será constante

Araceli destaca o compromisso da gestão em ampliar e fortalecer o diálogo com todos os profissionais que integram a rede municipal, garantindo, segundo ela, a participação coletiva para a construção de uma educação transformadora. "Não existe uma educação emancipadora sem o diálogo permanente com a sua base e com todos os profissionais da área, sejam professores, merendeiras, porteiros, todos que estão na labuta diária por uma educação transformadora para Belém", enfatiza a secretária de Educação.

A professora Araceli Maria Pereira Lemos é graduada em Licenciatura Plena em História, com especialização em Metodologia e Pesquisa Histórica na Amazônia, pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Aprovada em vários concursos no Estado, dentre os quais o da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), onde atuou por mais de 30 anos e hoje é aposentada; e também do Colégio Tenente Rego Barros, de onde após dois anos de trabalho pediu desligamento para assumir seu mandato de deputada estadual. A titular da Semec nasceu no município de Inhangapi, nordeste paraense, no dia 29 de maio de 1958.

Araceli destaca ainda que, quando o prefeito Edmilson Rodrigues assumiu o Executivo Municipal, o professor recebia apenas 48% do piso nacional da categoria, porém, hoje a prefeitura paga 87% do piso, após o reajuste de 18% concedido em janeiro passado. A secretária de Educação avalia positivamente os avanços na educação municipal e acredita que o diálogo permanente com todos os profissionais da área é fundamental para a construção de uma educação transformadora para Belém.