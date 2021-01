Primeiro ato de Daniel Santos busca racionalização de gastos

Um dia após tomar posse, e dar posse a parte do seu secretariado, o prefeito municipal de Ananindeua dr. Daniel Santos convocou reunião na manhã deste sábado (2) com os titulares de algumas pastas. O objetivo do encontro foi encaminhar a criação do decreto municipal que vai estabecer medidas de contenção de despesas do custeio da máquina pública. Segundo o prefeito, a iniciativa busca garantir maior otimização da aplicação dos recursos, de forma que o montante economizado seja direcionado aos novos investimentos na cidade, e no cumprimento do seu plano de governo.

Participam da reunião o Procurador Geral do Município, João Brasil, o secretário de Gestão Fazendária, Ducival Júnior, o secretário de Administração, Thiago Matos e o Chefe de Gabinete, Ed Wilson. A equipe escolhida pelo prefeito dr Daniel Santos para comandar Ananindeua está quase completa. O secretariado foi empossado na sexta-feira (1), junto com o chefe do executivo municipal e nomeado em edição extra do Diário Oficial do Município publicada logo após a posse.

Resumo das medidas:

- Corte de gastos com pessoal e custeio da máquina pública (contratos);

- Criação de uma política centralizada de compras com a finalidade de obter uma economia de escala nas contratações;

- Instituir um comitê técnico de monitoramento das despesas municipais (COTEMD), que tem como objetivo fazer um acompanhamento constante das despesas e revisar contratos. Farão parte desse comitê, as seguintes pastas:

Procurador Geral do Município, João Brasil

Secretário de Gestão Fazendária, Ducival Júnior

Secretário de Administração, Thiago Matos

Chefe de Gabinete, Ed Wilson.

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, Ana Azevedo.

Controladoria Geral do Município, Luciane de Oliveira.