Presidente Jair Bolsonaro é aguardado esta semana em evento religioso no município de Ananindeua

Mais uma visita do presidente Jair Bolsonaro ao Pará está sendo esperada para os próximos dias. De acordo com informações divulgadas pela Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Pará (COMIEADEPA), nas redes sociais, ele confirmou presença da programação em comemoração ao centenário da instituição. O evento será realizado dos dias 17 a 19 deste mês, no Centro de Eventos Pr. Francisco Alves Ribeiro, em Ananindeua, sendo que a participação do presidente está programada para a quarta-feira (18)

Dois deputados da bancada paraense aliados do presidente, Joaquim Passarinho e Éder Mauro, ambos do PSD, confirmaram que a visita está programada, ressaltando, porém, que a agenda presidencial pode sofrer mudanças. O Grupo Liberal tenta contato com a assessoria do presidente para mais informações.

“A informação que eu tenho é que ele vem exclusivamente para esse vento da igreja. Eles (equipe do presidente) confirmam em cima da hora. Essa é a informação que eu tenho da quinta-feira. De lá pra cá não sei se mudou, mas estava previamente agendado”, declarou Passarinho.

Éder Mauro também informou que o presidente tem agenda confirmada quarta-feira em Belém, mas que a programação pode mudar. A assessoria do senador Zequinha Marinho (PSC) também confirmou que a visita está programada, para o evento da Comieadepa.

A última vez que o presidente Bolsonaro esteve no Pará foi há dois meses, no dia 18 de junho. Na ocasião, ele visitou três municípios paraenses. Em Marabá, participou da entrega de títulos de propriedade rural. Em seguida, foi para Novo Repartimento, para a inauguração do trecho pavimentado da Transamazônica (BR-230/PA). A agenda presidencial no Pará terminou a noite, na capital, Belém, onde ele participou da comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, no Centenário Centro de Convenções, na Augusto Montenegro.