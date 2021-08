Presidente Jair Bolsonaro acompanha desfile de tanques blindados e outros veículos militares

Foi realizado, na manhã desta terça-feira (10), em Brasília, o desfile de tanques e outro veículo militares da Marinha. O evento foi acompanhado pelo presidente da República Jair Bolsonaro, que acompanhou a passagem dos veículos em frente ao Palácio do Planalto, acompanhado de chefes militares.

Ao lado do presidente, estavam o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e os chefes militares da Aeronáutica (Carlos de Almeida Baptista Júnior), Exército (Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira) e Marinha (Almir Garnier Santos), além de Milton Ribeiro, ministro da Educação; Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil; Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho; Anderson Torres, ministro da Justiça; e Gilson Machado, ministro do Turismo.

Bolsonaro assiste à passagem dos tanques militares (Reprodução)

Cerca de 40 blindados, caminhões e tanques desfilaram em frente ao Palácio do Planalto. Segundo a Marinha, o comboio partiu do Rio de Janeiro e passará pela capital federal, caminho do Campo de Instrução de Formosa (CIF). Ao passar pelo Palácio do Planalto, foram entregues convites ao chefe do Executivo federal e ao ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, para comparecerem à Demonstração Operativa, que ocorrerá no dia 16 de agosto, em Formosa.