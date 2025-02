Presidente do Senado leva pedido de exploração da Margem Equatorial a Lula

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), discutiu com o presidente Lula sobre a possibilidade de exploração de petróleo na região da Foz da Bacia do Amazonas, na Margem Equatorial, e recebeu uma sinalização positiva do presidente. O assunto foi tratado durante o encontro no Palácio do Planalto, na segunda-feira (3).

A exploração do recurso natural é defendida por Alcolumbre e por outros representantes do Amapá no Congresso, como o próprio líder do governo, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Questionado se tratou sobre o assunto com o presidente Lula, Alcolumbre confirmou. "A gente falou de vários assuntos para o Brasil e naturalmente eu citei um assunto que acho muito relevante para o país [em referência a esse tema]", disse.

Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, o presidente Lula disse a Alcolumbre que "pessoalmente vai resolver" a questão e que o Brasil precisa da riqueza desses royalties.

No fim de outubro, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) indeferiu pedido da Petrobras para exploração de petróleo na região e requereu mais informações à empresa sobre os planos para o local.