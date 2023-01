Presidente da Andifes defende mais verba orçamentária e autonomia para as universidades

Durante reunião entre os reitores de universidades e institutos federais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana, nesta quinta-feira (19), em Brasília, o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Ricardo Marcelo Fonseca, defendeu que as universidades federais tenham "meios orçamentários dignos e adequados" e autonomia. A reunião ocorre no Palácio do Planalto.

"As universidades federais foram maltratadas, foram destratadas, foram esganadas orcamentariamente. Fomos colocados como alvo e, pior, fomos alijados do nosso papel natural, que é o papel de estar a serviço do Brasil e dos projetos de desenvolvimento nacional", relatou o presidente da Andifes, primeiro a falar no evento.

Ricardo Marcelo continuou dizendo que o conjunto das universidades federais brasileiras apresenta ao novo governo sua "firme disposição" de estar a serviço do Brasil a partir de agora.

"Não só na produção da ciência e tecnologia, porque sabemos que o berço da produção de ciência e tecnologia são as universidades, sem ciência e tecnologia não há desenvolvimento, não há soberania, não há diversidade; não só na nossa função de resistência, porque as universidades foram resistência nesse período obscuro que nos antecedeu; não só como defesa da democracia que temos sido; mas também queremos nos colocar a serviço dos projetos estratégicos do Brasil, seja na área do meio ambiente, da energia limpa, da reindustrialização, seja na área da educação".

Mas, para tudo isso, segundo o presidente da Andifes, as instituições precisam de condições e de meios para desenvolver sua "função natural", incluindo "meios orçamentários dignos e adequados" e meios para exercer a democracia interna e a autonomia universitária. "Somos patrimônio do povo brasileiro", declarou Ricardo Marcelo.