Presidente da Alepa recebe grupo de familiares de PMs assassinados após sessão

Um grupo de familiares dos policiais militares assassinados em Belém nas últimas semanas foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão (MDB), e pelo deputado Nilton Neves, após a sessão desta terça-feira (08). A reunião ocorreu após um ato realizado por cerca de 30 pessoas em frente ao prédio da Casa de Leis, pedindo por justiça e agilidade nas investigações das mortes.

Chicão afirmou que a pauta é justa e que já está sendo agendado um encontro com os titulares dos órgãos de segurança pública do Pará no prédio do Poder Legislativo. “Recebemos uma comissão de pessoas que estava fazendo algumas reivindicações ao Estado, e são mães de policiais, pessoas aposentadas da Polícia Militar, e nós recebemos essas demandas e estamos agendando com os secretários de Segurança Pública, de Administração Penitenciária do Estado, com o delegado-geral de Polícia Civil, para marcar uma data aqui na Alepa, para atender essas pessoas, o pleito é justo, se trata de vida”, declarou.

O presidente da Casa afirmou que a preocupação dos deputados e dos familiares dos policiais militares é o aumento do índice de mortes desses agentes. Em menos de um mês, cinco agentes de segurança pública foram vítimas de atentados à bala no Pará, quatro deles morreram. A onda de violência começou no dia 20 de janeiro, quando o Guarda Municipal de Belém, Tarso Rocha Bittencourt, de 45 anos, foi morto a tiros em Ananindeua, na porta da casa dele, no bairro de Águas Brancas.

O deputado Toni Cunha (PTB) também conversou com os manifestantes e disse que também vai cobrar do Estado mais rigor no trabalho de investigação e acompanhamento dos assassinatos.