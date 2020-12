Prefeito do Rio de Janeiro é preso em operação; alvo teria se mudado para Belém

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), foi preso na manhã desta terça-feira (22). Crivella é alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio. Além de Crivella, foram presos o empresário Rafael Alves, o delegado aposentado Fernando Moraes e o o tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro Macedo.

A ação que prendeu os envolvidos faz parte da 'Operação Hades', que investiga um suposto 'QG da Propina'na prefeitura do Rio de Janeiro. O ex-senador Eduardo Lopes, também é alvo da operação, mas não foi encontrado em sua residência. Ele teria se mudado para Belém e deve se apresentar junto as autoridades. Eduardo herdou a vaga de Crivella no Senado, além de ter sido secretário na gestão do governo Wilson Witzel.

A prisão de Marcelo Crivella acontece 9 dias antes do término de seu mandato. O prefeito foi preso em sua residência, na Barra da Tijuca, por volta de 6h.