Prefeito define mais dois nomes de sua equipe

Especialista e com experiência em Organização de Eventos, Inês Silveira vai assumir a Chefia do Cerimonial do Gabinete do Prefeito Edmilson Rodrigues. Ela foi chefe do Cerimonial nas primeiras gestões de Edmilson, entre os anos de 1997 e 2003, e também presidiu a Belemtur em 2004, último ano da gestão dele.

Inês Silveira é formada em Turismo pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e com especializações em Organização de Evento, Ecoturismo e Turismo para o Mercosul. Ela chefiou o gabinete de Edmilson nos mandatos como deputado estadual e deputado federal.

Inês também foi professora substituta do Curso de Turismo da UFPA, coordenadora dos cursos de Gestão e Marketing pela Faculdade da Amazônia, Esamaz e Faculdade Ipiranga.

“O nosso papel será coordenar os eventos públicos e internos do governo sempre com a participação popular”, observou.

MOSQUEIRO

A advogada Vanessa Egla Rocha do Nascimento, graduada mestranda em Segurança Pública pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e servidora pública concursada da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) há mais de 10 anos.

A família de Vanessa Egla tem residência e comércio na Baía do Sol, em Mosqueiro, há mais de 15 anos.

“Vamos investir em melhoria da infraestrutura, principalmente saneamento e asfalto, desenvolver o turismo, desenvolver o comércio local com cursos capacitação e incentivo ao microcrédito do Banco do Povo, além de promover a integração com as crianças e jovens com a implementação de programas de esporte e lazer”, declara.