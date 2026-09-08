Prefeito de Parauapebas corre risco de sofrer impeachment por acusação de racismo religioso

O prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), pode ser alvo de um processo de impeachment por uma suposta infração político-administrativa relacionada a declarações atribuídas a ele contra religiões de matriz africana. O caso ocorreu em julho deste ano. O procedimento avançou para a fase de instrução e terá audiências nos dias 23 e 24 de setembro na Câmara Municipal. A denúncia, registrada sob o nº 001/2026, foi apresentada por Vanessa Silva das Neves Baia, conhecida como Mãe Vanessa de Oxum, liderança religiosa e responsável pelo Templo Águas de Oxum, em Parauapebas.

O caso é tratado como uma acusação de racismo religioso e pode levar à cassação do mandato de Aurélio Goiano. A denúncia aponta declarações atribuídas ao prefeito que teriam atingido religiões de matriz africana. A reportagem solicitou um posicionamento à prefeitura de Parauapebas e aguarda retorno.

O advogado Hédio Silva Jr, que também é presidente do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro), atua no caso. Segundo ele, o prosseguimento do processo e a abertura da fase de instrução representam um passo importante para que episódios de racismo religioso praticados por agentes públicos não sejam naturalizados.

“A liberdade religiosa é um direito constitucional e o poder público tem o dever de proteger todas as tradições de fé, e não de promover discriminação. Nos dias 23 e 24 de setembro, teremos a oportunidade de produzir as provas e demonstrar a gravidade dos fatos denunciados. É um caso que ultrapassa Parauapebas e diz respeito ao direito de todo o povo de terreiro de professar sua fé com dignidade e respeito”, afirma.

Depoimentos

De acordo com o ofício da Comissão Processante, a primeira audiência de instrução ocorrerá no dia 23 de setembro, a partir das 9h, no plenário da Câmara Municipal, para a oitiva das testemunhas. Os trabalhos poderão prosseguir no período da tarde, caso necessário. Já no dia 24 de setembro, também a partir das 9h, está previsto o depoimento pessoal do prefeito.

O documento informa ainda que, em reunião realizada no dia 27 de agosto, a Comissão Processante decidiu, por dois votos a um, aprovar o parecer preliminar da relatora, vereadora Érica Souza da Silva Ribeiro, pelo prosseguimento da denúncia. Em 31 de agosto, foi oficialmente aberta a fase de instrução, incluindo diligências documentais e verificação técnica das mídias juntadas ao processo.

O que diz a prefeitura

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura de Parauapebas informou que tomou conhecimento da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), que determinou a suspensão de atos decisórios, conclusivos, de julgamento ou que possam produzir efeitos irreversíveis relacionados às três Comissões Processantes instauradas pela Câmara Municipal contra o prefeito Aurélio Goiano.

A decisão é provisória e foi proferida pela desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, da 2ª Turma de Direito Público, durante a análise de um recurso apresentado pelo vereador Eleomárcio Almeida de Lima.

Segundo a Prefeitura, o TJPA identificou a necessidade de aprofundar a análise sobre a regularidade dos procedimentos e determinou a suspensão de atos de julgamento e de quaisquer medidas que possam produzir efeitos irreversíveis, permitindo, entretanto, a continuidade de procedimentos de natureza meramente administrativa, como organização documental, conservação dos processos e preservação de provas.

"A Prefeitura ressalta que a decisão judicial não representa, neste momento, o julgamento definitivo do mérito das denúncias, tampouco determina sua anulação ou reconhece sua validade. Trata-se de uma medida provisória, adotada no âmbito da análise da legalidade e da regularidade do procedimento", diz a nota.

"A Administração Municipal respeita integralmente as decisões do Poder Judiciário e reafirma seu compromisso com o Estado Democrático de Direito, com o devido processo legal, o direito à ampla defesa e ao contraditório e com a observância dos princípios que devem nortear a administração pública", completou.

O caso deverá seguir para manifestação do Ministério Público e, posteriormente, para nova análise do TJPA. A Prefeitura informou que continuará acompanhando o andamento dos processos e prestando os esclarecimentos necessários.

Entenda o caso

O processo político-administrativo foi aberto pela Câmara Municipal em 4 de agosto de 2026. Segundo o próprio Legislativo, a denúncia de Mãe Vanessa acusa o prefeito de atos incompatíveis com a dignidade e o decoro do cargo.

Entre os fatos apontados estão declarações atribuídas a Aurélio Goiano durante uma sessão solene em homenagem ao Dia do Evangélico, realizada em 11 de junho de 2025. Conforme a denúncia repercutida pela imprensa local, o prefeito teria empregado expressões pejorativas contra religiões de matriz africana e defendido a necessidade de “evangelizar o povo afro”.

O procedimento segue o rito previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, que disciplina a apuração de infrações político-administrativas de prefeitos. O documento encaminhado pela Comissão Processante informa que o objeto da apuração está delimitado aos fatos recebidos pelo plenário em 4 de agosto e ao enquadramento previsto no artigo 4º, inciso X, do decreto, relativo a conduta incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.

A comissão é presidida pela vereadora Maquivalda Aguiar Barros, tendo Érica Ribeiro como relatora. O documento estabelece ainda que o procedimento está submetido ao prazo global de 90 dias, contado da notificação realizada em 12 de agosto, com previsão de encerramento em 10 de novembro de 2026.