Prefeito de Conceição do Araguaia é reeleito para presidir a AMATCarajás

Em uma Assembleia Geral Ordinária realizada na última sexta-feira, 31 de março, a Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMATCarajás) reelegeu por aclamação o atual presidente da entidade, Jair Martins, que é prefeito de Conceição do Araguaia. A votação foi feita de modo remoto, por meio de um sistema eletrônico de votação online, que garantiu a integridade das informações e a participação de todos os associados que puderam participar do encontro dos seus respectivos municípios.

Jair Martins está em seu segundo mandato como prefeito de Conceição do Araguaia e agora liderará a AMATCarajás no biênio 2023-2024. A nova diretoria também contará com a prefeita de Nova Ipixuna, Graça Medeiros, e o prefeito de Parauapebas, Darci Lermen, na vice-presidência.

Durante a sessão, foram feitas algumas deliberações que visam fortalecer ainda mais a estrutura da entidade e os interesses dos municípios associados.

Em sua apresentação, Jair Martins agradeceu a parceria com os 39 prefeitos e prefeitas da AMAT e destacou o apoio do governador do Estado. “Quero aqui destacar que estou sempre à disposição de todos, para que juntos possamos defender as necessidades dos nossos municípios, em especial da região sul e sudeste do Pará. Por isso, contamos com um governador presente, que sempre atende as nossas demandas”, ressaltou Jair Martins.

AMATCarajás completa 46 anos

A AMATCarajás é uma entidade municipalista regional que atua na região sul-sudeste do Pará desde 1977. Completando 46 anos de existência, a entidade é a maior do Pará e tem como objetivo consolidar políticas públicas que contribuam para o processo de desenvolvimento regional sustentável dos 39 municípios associados.

A AMATCarajás presta atendimento aos gestores municipais em sua sede em Belém, além de sucursais em Marabá e Brasília..

A nova diretoria da AMATCarajás para o biênio 2023-2024 será empossada durante uma cerimônia que será realizada em abril. A expectativa é que a entidade continue a fortalecer a representatividade dos municípios associados e contribuir para o desenvolvimento da região sul-sudeste do Pará.