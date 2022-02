Prefeito de Bom Jesus de Goiás presenteia 15 netos com carros de luxo; assista

Um prefeito do interior de Goiás surpreendeu a família - e a população - ao presentear 15 netos com carros de luxo. Os veículos, que custam em média R$ 150 mil, são da nova versão do Jeep Compass, todos na cor azul e na versão Longitude, equipados com motor 1,3 turboflex. Ou seja: o avô desembolsou mais de R$ 2 milhões pelo mimo. As informações são do Portal UOL.

Os netos de Adair Henriques da Silva (DEM), que está á frente da Prefeitura de Bom Jesus de Goiás, fizeram questão de exibir os presentes nas redes sociais, mas vários comentários criticaram e colocaram a atitude sob suspeita. "Escárnio com a população" e "Ministério Público, cadê vc", foram alguns dos comentários.

Em algumas das imagens postadas no Instagram aparece um caminhão carregando os carros, além dos veículos enfileirados à espera dos donos. Os carros foram entregues durante um almoço em família, no último domingo.

Cumprindo seu quinto mandato como prefeito de Bom Jesus, Aldair precisou recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) para assumir nas última eleição devido à condenação por improbidade administrativa em 2009, que gerava divergência sobre sua elegibilidade.