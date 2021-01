Prefeito de Ananindeua promete trabalhar em prol da população

O prefeito Daniel Santos (MDB) e o vice-prefeito Erick Monteiro, eleitos no município de Ananindeua, tomaram posse dos cargos na tarde desta sexta-feira (01), durante cerimônia realizada no auditório da Universidade da Amazônia (Unama), localizada na BR-316. Na ocasião também foram empossados os vereadores e escolhida a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Ananindeua. Por conta da pandemia de Covid-19 o evento foi fechado para o público, com a presença restrita de convidados e transmitido ao vivo pela internet.

A cerimônia de posse do novo prefeito começou por volta das 17h50 com o discurso do ex-prefeito do município, Manoel Pioneiro, que participou do evento para passar a faixa ao seu sucessor.

Durante o discurso, Pioneiro agradeceu a equipe que o acompanhou durante seus anos de mandato e disse acreditar no trabalho do prefeito eleito. “Acredito muito que o doutor Daniel vai fazer muito por esta cidade. Acredito muito nessa dupla que está ganhando. E digo uma coisa a vocês, o doutor Daniel, assim como o Erick, foram vereadores, conhecem tanto os problemas de Ananindeua quanto eu. Tudo que fizemos nessa cidade nós fizemos em conjunto, sempre discutindo e dialogando, não só com os vereadores, mas com a comunidade em geral. O que eu fiz, eu fiz. O que eu não fiz, acredito que vocês farão”, declarou Pioneiro.

O prefeito eleito Daniel Santos e o vice-prefeito Erick Monteiro, junto com suas respectivas famílias, foram à frente do auditório para proferir o compromisso de que prometem cumprir o mandato com dignidade. Em seguida foram declarados empossados e assinaram os termos de posse ao cargo. Na sequência, o ex-prefeito Pioneiro foi convidado para a transição da faixa.

Em discurso, Daniel Santos disse saber os desafios que tem pela frente em decorrência da pandemia, mas acredita na capacidade de, junto com a Câmara, atender as necessidades do município. “Nós vamos assumir a prefeitura num momento ainda de pandemia, num momento de aumento nos casos de Covid, e nós vamos ter que enfrentar isso logo no início do mandato. Queria contar com cada um de vocês, queria contar com a Câmara Municipal. Fui vereador e sei que nós somos poderes independentes, mas tenham certeza que da minha parte vocês sempre terão convivência harmônica porque eu entendo que aqui cada um de nós aqui quer a mesma coisa que é o desenvolvimento do nosso município”, afirmou o prefeito empossado.

Se dirigindo aos eleitores, Santos reiterou o compromisso de trabalhar em prol do da população. “Tenham certeza que trabalharei muito para que vocês não se arrependam do voto que me deram. E todos aqueles que não votaram em mim, saibam que trabalharei e me empenhei muito para que eu seja o prefeito de toda Ananindeua, para que eu possa representar a cada um, independente de cor, raça e situação partidária. Eu quero ser um prefeito que possa pregar a união”, garantiu.

Para assumirem os cargos, prefeito e vice-prefeito apresentaram os diplomas eleitorais expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral, declaração de bens e documentos oficiais.

O secretariado da nova gestão administrativa de Ananindeua também foi apresentado durante a cerimônia, com nomeações previstas para serem divulgadas em uma edição extra no diário oficial do município.