Após problema elétrico no prédio da Alepa, sessões e reuniões vão ocorrer em outro local

Depois de um problema elétrico na Alepa afetar os trabalhos na manhã desta terça-feira (18), a casa legislativa informou nesta tarde que as sessões e reuniões devem funcionar em outro prédio. Na quarta-feira (19), serão feitas visitas técnicas em alguns lugares que poderão abrigar o parlamento. Os locais, porém, não foram informados.

“Estamos com um problema seríssimo na subestação elétrica da Casa”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão (MDB), ao abrir, às 9h05, a sessão ordinária desta terça-feira (18), que declarou: a sub-estação do prédio não recebe manutenção desde 2003, ou seja, há quase 20 anos.

O prédio onde funciona a Alepa, há duas semanas, passa por problemas para a realização das sessões e reuniões devido à falta de energia elétrica. O presidente da Casa afirmou que aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML), do Corpo de Bombeiros e de engenheiros elétricos para que possa se pronunciar sobre uma posição definitiva em relação ao problema enfrentado pelos parlamentares.

Por conta disso, na última semana, a sessão foi suspensa e, nesta terça-feira (18), o expediente regular está ocorrendo no auditório João Batista, por questões de segurança. “Com prudência estamos realizando a reunião aqui e não ligamos o gerador que contratamos semana passada”, afirmou o deputado, acrescentando que há alguns riscos de curto-circuito.

Após os esclarecimentos, o presidente da Alepa iniciou a sessão. Devido aos problemas com a energia, reuniões estão sendo feitas com a ajuda de equipamentos de iluminação alternativos, a frequência dos deputados de forma manual. O sistema com todas as informações das pautas, normalmente acessados facilmente no portal da Alepa, ainda segue fora do ar.

Ao final da sessão, o deputado Chicão afirmou que irá se reunir com os deputados presentes na Casa para tomar decisões com relação aos trabalhos de rotina dos parlamentares.