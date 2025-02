Posse da nova mesa diretora da Alepa é realizada neste sábado (1º)

A posse oficial da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa, será realizada neste sábado (1º), quando terão início os trabalhos do novo biênio 2025-2027. Em sessão preparatória, realizada no dia 17 de dezembro de 2024, os deputados reconduziram o deputado Chicão (MDB) à presidência para os próximos dois anos. A sessão foi presidida pelo deputado Martinho Carmona (MDB).

A votação secreta ocorreu de forma tranquila e seguiu os trâmites previstos no Regimento Interno. Ao todo, 41 deputados participaram da votação. A chapa para a presidência recebeu 40 votos favoráveis e um contrário. Já a chapa para a Mesa Diretora obteve 39 votos favoráveis, um contrário e um nulo. O novo mandato se estenderá até 31 de janeiro de 2027.

Composição da Mesa Diretora:

Presidente: Deputado Chicão (MDB)

1º Vice-Presidente: Deputado Luth Rebelo (PP)

2º Vice-Presidente: Deputado Gustavo Sefer (PSD)

1ª Secretária: Deputada Cilene Couto (PSDB)

2º Secretário: Deputado Elias Santiago (PT)

3º Secretário: Deputado Adriano Coelho (PDT)

4º Secretário: Deputado Cel Neil (PL)