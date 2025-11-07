Portaria fixa novo valor mensal do auxílio-alimentação dos servidores a partir de dezembro

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos editou Portaria, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 7, para estabelecer o valor mensal do auxílio-alimentação a ser pago aos servidores públicos federais a partir de 1º de dezembro. Segundo o texto, o valor mensal passará a ser de R$ 1.175,00 para todos os servidores da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) informou na quinta-feira, o governo assinou com os servidores um termo de compromisso que trata do reajuste dos benefícios.

Entre eles, o auxílio-alimentação, que teve reajuste de 17,5% a partir de dezembro, com nova correção prevista para abril de 2026.