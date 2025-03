Políticos paraenses reagem ao julgamento de Bolsonaro no STF

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar uma tentativa de golpe de estado em 2022, iniciou nesta terça-feira, 25, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A sessão atraiu atenção nacional e gerou diversas manifestações entre políticos, alguns parlamentares paraenses também decidiram comentar o ocorrido.

O vereador de Belém, Zezinho Lima (PL), e o deputado federal Delegado Caveira (PL), ambos conhecidos como apoiadores de Bolsonaro, expressaram solidariedade ao ex-presidente por meio de uma postagem conjunta no Instagram. A publicação continha a mensagem "Um por todos e todos por um. Se prenderem o Bolsonaro, o Brasil vai parar".

Instagram dos parlamentares @zezinholima22 e @delegadocaveira

O deputado estadual Rogério Barra (PL) e seu pai, deputado federal Éder Mauro (PL), também fizeram postagens relacionadas ao ocorrido. Eles compartilharam um vídeo que mostra o momento em que o desembargador Sebastião Coelho, advogado de Filipe Martins no processo, é impedido de entrar na sala onde o julgamento estava acontecendo. Ao final das postagens, ambos utilizaram a hashtag #ForçaeHonra, em apoio a Bolsonaro.

Além disso, Éder Mauro também se posicionou por meio de sua assessoria. Para o parlamentar, a ação do STF é uma manobra política para impedir Bolsonaro de disputar as eleições presidenciais de 2026, retirando da corrida o principal nome da oposição ao governo Lula. ""É um julgamento político, sem base concreta, sem provas reais de qualquer envolvimento de Bolsonaro nos fatos do dia oito de janeiro. Querem criminalizar Bolsonaro de qualquer forma porque sabem que ele representa a vontade do povo de bem e o maior obstáculo para esse governo que está afundando o Brasil", disse o deputado.

(Instagram do deputado @edermauropa)

Postagens da oposição paraense

Por outro lado, o Partido dos Trabalhadores do Pará (PT-PA) posicionou-se de forma crítica ao ex-presidente. Em uma postagem nas redes sociais, o partido postou uma imagem que estava escrito "Tá chegando a tua hora…", seguido da seguinte legenda: “Em poucas horas, o STF decidirá se aceita a denúncia da PGR, que pode tornar Bolsonaro e seus aliados réus pelos crimes contra o povo e a democracia”.

(Redes sociais do PT Pará @ptpara)

A vereadora de Belém, Marinor Brito (PSOL), também se manifestou nas redes. Ela republicou em seus stories uma postagem da página oficial do PSOL que afirmava: "Nenhum Golpista Ficará Impune! Sem anistia para quem ataca a democracia". Além disso, compartilhou uma publicação do deputado federal Guilherme Boulos sobre uma manifestação favorável ao julgamento de Bolsonaro.

(Instagram da vereadora @marinorpsol)

O julgamento de Bolsonaro e outros sete acusados está sendo conduzido pela Primeira Turma do STF, composta por cinco ministros. As sessões ocorrem nos dias 25 e 26 de março, com a decisão prevista para ser anunciada ao final dos trabalhos. A defesa do ex-presidente nega sua participação em qualquer plano golpista, argumentando a ausência de evidências concretas que o incriminem.