PF prende Gilson Machado, ex-ministro do Turismo na gestão de Bolsonaro

Gilson Machado, ex-ministro do Turismo entre 2020 e 2022, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi preso na manhã desta sexta-feira (13.6), em Recife, capital de Pernambuco. Em pedido de abertura de inquérito contra Machado apresentado ao Supremo Tribunal Gederal (STF), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, alegou obstrução de investigação de organização criminosa e favorecimento pessoal.

No dia 12 de maio deste ano, o ex-ministro teria atuado junto ao consulado de Portugal em Recife para obter a expedição de um passaporte português em favor do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e um dos réus na ação sobre a tentativa de golpe. A atitude de Machado teria como objetivo "viabilizar" a saída de Cid do território nacional, segundo a PGR.

Gonet informou ao Supremo que o ex-ministro não obteve êxito na emissão do documento, mas a Polícia Federal ainda considera possível que ele "busque alternativas junto a outras embaixadas e consulados" para essa finalidade.

Gilson Machado também é suspeito de promover, por meio de seu perfil no Instagram, uma campanha de arrecadação de doações em dinheiro que seriam destinadas a Bolsonaro.

O procurador-geral avalia que essas atitudes levantam suspeita de que o ex-ministro esteja atuando para obstruir a ação penal sobre a tentativa de golpe.