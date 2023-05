Petrobras vai recorrer por poço de petróleo na foz do Amazonas indeferido pelo Ibama

A Petrobras informou nesta quinta-feira, 18, que vai recorrer na decisão do Ibama em indeferir a exploração de um bloco de petróleo na foz do rio Amazonas, no Amapá.

A companhia afirmou que não foi informada pelo órgão, porém, tão logo notificada, formulará pedido de reconsideração em âmbito administrativo.

A Petrobras afirmou que o poço está a 175 quilômetros da costa do Amapá e mais de 500 quilômetros de distância da foz do rio Amazonas.

Segundo a empresa, a exploração da área faz parte de um compromisso assumido com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP), e que incorrerá em multa contratual se não for realizado.

Na última quarta-feira, 17, a Petrobras se mobilizou para tentar convencer o Ibama e os demais órgãos ambientais a liberar a exploração de petróleo na chamada margem equatorial, área marítima entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, que inclui a foz do Rio Amazonas.

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, negou a licença solicitada pela Petrobras para perfurar o bloco FZA-M-59, na bacia da foz do Amazonas, considerado o “novo pré-sal” do país.