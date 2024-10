Pesquisa aponta vitória de Totó (PP) em Santa Izabel do Pará

Às vésperas da votação que escolherá representantes dos poderes Legislativo e Executivo municipais em todo o Brasil, a reta final da corrida eleitoral no município de Santa Izabel do Pará mostra um cenário favorável para o candidato do Partido Progressista (PP), o professor e pedagogo Antônio Carlos Ribeiro Conde, popularmente conhecido como Totó.

De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Exata, entre os dias 4 e 7 de setembro, Totó mantém vantagem sobre os demais candidatos, com 42,82% das intenções de voto estimulado. A pesquisa mostra o favoritismo do candidato e indica possível vitória de Totó no município izabelense.

Levantamento do Instituto Exata indica resultado favorável para o candidato do PP (Foto: Júnior Borges)

A pesquisa eleitoral foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-00000/2024. Com margem de erro de 3,08% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, o levantamento foi realizado entre os dias 4 e 7 de setembro de 2024, e contou com a participação de 703 entrevistados, em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural.

De acordo com a pesquisa estimulada, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Totó e Milton Yamada aparecem em primeiro lugar disparado, com 42,82% das intenções de voto. O segundo lugar, do MDB, Neneco e Gilvandro (MDB), pontuam 29,16%. Tony Lisboa e Mário (Podemos) têm 3,84%, enquanto Jaime Brito e Zé Cancela (PDT) somam 1,71%. Delegado Edgar e Tenente Gilmar (Republicanos) contam com 1,56% das intenções de voto. Já Cibele e João Bosco (PT) têm 0,57%. Os que não souberam responder correspondem a 17,35%. Votos brancos e nulos somam 2,99%.

* Pesquisa registrada sob o número PA-00000/2024, realizada pelo Instituto Exata, entre os dias 04 e 07 de setembro de 2024, com 703 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 3,08% e nível de confiança de 95%.