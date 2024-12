PEC do corte de gastos: veja como votou a bancada federal do Pará na Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno, nesta quinta-feira (19/12), a PEC do corte de gastos, do governo federal, que traz várias medidas para diminuir a despesa obrigatória federal. Ao todo, foram 348 votos a favor e 146 votos contra, em segundo turno; e 344 votos a 154 em primeiro turno.

Do total de 17 deputados federais da bancada paraense, 13 votaram a favor e 4 votaram contra. Os deputados do Pará mantiveram os votos no primeiro e no segundo turno. Os partidos PT, União Brasil e PSD votaram sim, à unanimidade. Mas o MDB apresentou uma exceção.

O MDB concentra o maior número de parlamentares na bancada do Pará: são 9 ao todo. E dos nove parlamentares emedebistas, o deputado Olival Marques votou contra à PEC dos gastos públicos. Por sua vez, os três deputados do PL, pelo Pará, também, disseram não à Proposta.

A PEC 45/24, apensada à PEC 31/07, integra um esforço do governo federal de controlar o crescimento de despesas obrigatórias, como despesa com pessoal e programas sociais, por exemplo a fim de sobrar espaço para as despesas discricionárias, que são as despesas que o governo pode optar por realizar ou não.

Confira como votaram os deputados do Pará no 1º e no 2º turno:

1. Airton Faleiro PT Sim

2. Andreia Siqueira MDB Sim

3. Antônio Doido MDB Sim

4. Delegado Éder Mauro PL Não

5. Delegado Caveira PL Não

6. Dilvanda Faro PT Sim

7. Dra. Alessandra Haber MDB Sim

8. Elcione Barbalho MDB Sim

9. Hélio Leite União Brasil Sim

10. Henderson Pinto MDB Sim

11. Joaquim Passarinho PL Não

12. José Priante MDB Sim

13. Júnior Ferrari PSD Sim

14. Keniston Braga MDB Sim

15. Olival Marques MDB Não

16. Raimundo Santos PSD Sim

17. Renilce Nicodemos MDB Sim

*Fonte: Agência Câmara de Notícias