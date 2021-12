PDT promove convenção no Pará

Carlos Lupi, Presidente Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), esteve em Belém na manhã deste sábado (4), para a convenção do partido na capital. Entre os presentes estava o titular da Secretaria Extraordinária de Produção do Governo do Pará, Giovanni Queiroz; o deputado estadual Miro Sanova; o vereador Allan Pombo e apoiadores. O evento ocorreu Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa).

O presidente do PDT deixou claro o apoio ao governador Helder Barbalho para as eleições de 2022. “Partido está em fase muito boa de crescimento, entrosamento e unidade, o Giovanni Queiroz e o Miro Sanova estão reestruturando o PDT no Estado. Estamos com uma força muito grande, filiando pessoas. Tenho certeza que eles estão nos ajudando a liderar o partido aqui e junto com o governador Helder Barbalho, que é o nosso candidato”, disse Carlos Lupi.

No Pará, o presidente do PDT se reuniu também com o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues. Carlos Lupi disse que Giovanni Queiroz volta a se candidatar ao cargo de deputado federal, assim como Miro Sanova. “Queremos eleger os dois no Pará, e com certeza eles vão ajudar a liderar o PDT aqui. Não temos duas caras, vamos junto com Helder para mais uma eleição e vamos ganhar mais uma vez”, finalizou o presidente do partido.