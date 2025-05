Paraná Pesquisas: Lula empata com Michelle e supera Tarcísio em disputa pela Presidência no Rio

Um estudo divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta quarta-feira, 28, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está empatado com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) no Estado do Rio de Janeiro e supera Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pela Presidência da República em 2026.

Testado em um cenário de primeiro turno contra a ex-primeira-dama, Lula obteve 32,8% das intenções de voto dos eleitores fluminenses, enquanto Michelle Bolsonaro alcançou 33,6%, configurando um empate técnico na disputa presidencial. Ainda nessa simulação, Ciro Gomes (PDT) aparece com 11,7% das intenções de voto, Ratinho Jr. (PSD) com 4,3% e Ronaldo Caiado (União) com 2,8%. Dos entrevistados, 8,9% disse que votaria em branco ou nulo e 5,9% não responderam.

Em uma simulação de segundo turno entre o presidente e Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama teria 46,3% dos votos, enquanto Lula ficaria com 38,6%. Nessa projeção, 9,5% dos eleitores do Rio de Janeiro votariam em branco ou anulariam o voto, e 5,7% disseram não saber ou preferiram não responder.

Já em um cenário contra Tarcísio de Freitas, o presidente Lula lideraria a disputa no Rio de Janeiro, com 33,3% das intenções de voto, enquanto o governador de São Paulo teria 17,8%. Ainda nessa simulação, Ciro Gomes aparece com 15,6%, Ratinho Junior com 6,9% e Ronaldo Caiado com 2,7%. Além disso, 16,3% dos entrevistados declararam voto em branco ou nulo, e 7,4% não souberam ou não quiseram opinar.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Tarcísio de Freitas, os candidatos estariam tecnicamente empatados, com 38,7% das intenções de voto para o petista e 37,3% para o governador de São Paulo. Nesse cenário, 17,1% dos eleitores votariam em branco ou nulo, e 7% preferiram não opinar.

A pesquisa também testou um cenário entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nessa simulação, Bolsonaro venceria a disputa com 41,8% das intenções de voto, enquanto Lula teria 31,4%. Em seguida aparecem Ciro Gomes, com 9%, Ratinho Júnior, com 3%, e Ronaldo Caiado, com 1,8%. Os votos brancos ou nulos somam 7,9%, e 5% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não opinar.

Em uma simulação de segundo turno entre o petista e o ex-presidente, Jair Bolsonaro venceria a disputa com 48,6% das intenções de voto, contra 37,1% para o presidente Lula. Nesse cenário, 8,9% dos entrevistados votariam em branco ou anulariam o voto, enquanto 5,5% preferiram não responder.

A pesquisa de opinião pública foi realizada através de entrevistas pessoais, entre os dias 19 e 23 de maio de 2025 com uma amostra de 1.680 eleitores em 58 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Tal amostra representativa atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,4 pontos percentuais para os resultados gerais.