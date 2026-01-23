Pará contratou mais de 45 mil moradias pelo Minha Casa, Minha Vida em dois anos

O Pará teve 45,5 mil unidades habitacionais contratadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida entre 2023 e 2025, com investimento de R$ 5,03 bilhões do Governo do Brasil. Os dados fazem parte do balanço nacional que aponta a contratação de 2,1 milhões de moradias em todo o país, meta inicialmente prevista apenas para o fim de 2026 e alcançada com um ano de antecedência.

O resultado foi anunciado nesta sexta-feira (23), durante solenidade em Maceió (AL), que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro das Cidades, Jader Filho. No evento, foram entregues 1.337 unidades habitacionais, simbolizando a superação do marco nacional do programa, relançado em fevereiro de 2023.

No recorte regional, o Norte concentrou 107,8 mil unidades contratadas, com investimento total de R$ 13,09 bilhões, respondendo por 5% das contratações nacionais, segundo dados do Ministério das Cidades. O Pará lidera os números na região, seguido por Amazonas (23,1 mil), Rondônia (15,1 mil), Tocantins (13,4 mil), Amapá (4,1 mil), Roraima (3,6 mil) e Acre (2,9 mil).

Em todo o Brasil, as 2,1 milhões de unidades contratadas entre 2023 e 2025 representam um investimento federal de R$ 317,78 bilhões e devem beneficiar cerca de 8,4 milhões de pessoas nas cinco regiões do país. O Sudeste concentra o maior volume, com 870,5 mil moradias (41%), seguido pelo Nordeste, com 557,3 mil unidades (26%). O Sul responde por 16%, o Centro-Oeste por 11% e o Norte por 5% das contratações.

Entre os estados, São Paulo lidera em número de unidades contratadas no período, com 588,3 mil moradias e R$ 101,88 bilhões em investimentos, seguido por Minas Gerais (175,8 mil), Rio Grande do Sul (146,8 mil), Paraná (142,3 mil), Goiás (138,3 mil) e Bahia (108,9 mil).

Além do impacto habitacional, o programa tem impulsionado a economia. Indicadores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mostram que o setor imobiliário bateu recorde histórico de lançamentos em 2025, com crescimento de 34,6% até outubro, puxado principalmente pelo Minha Casa, Minha Vida, que respondeu por um aumento de 38,6% no número de novas unidades.

Criado em 2009 e retomado nesta gestão com novas regras, o programa ampliou o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, priorizando a Faixa 1, com renda de até R$ 2.850 e subsídio de até 95% do valor do imóvel. Também foram redefinidas as faixas de renda e criada a Faixa Classe Média, que atende famílias com renda de até R$ 12 mil. Recentemente, o Governo Federal anunciou ainda mudanças no sistema financeiro de habitação para ampliar o acesso ao crédito imobiliário para famílias com renda de até R$ 20 mil, fortalecendo o setor da construção civil e a geração de empregos.