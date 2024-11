Pará: Com afastamento de Helder e Hana, saiba quem assume Governo do Estado

O governador Helder Barbalho e a vice-governador Hana Ghassan se afastaram de suas funções no governo do Estado, nesta semana, para cumprimento de agenda oficial no exterior. Os dois participam da 29ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 29), em Baku, no Azerbaijão - evento que antecede a COP 30, marcada para ocorrer em Belém, em novembro de 2025.

Pela ordem, em casos de afastamento do governador e vice, é chamado para exercer a chefia do Poder Executivo o presidente da Assembleia Legislativa. Porém, o deputado estadual Francisco Melo, o Chicão, do MDB, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), também acompanha a comitiva paraense que viajou para o Azerbaijão e não poderá ficar à frente do Estado.

O próximo a assumir essa responsabilidade é o presidente do Tribunal de Justiça. A desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos é a presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e quem vai assumir o comando do Estado durante a ausência de Helder e Hana.

(Diário Oficial do Estado do Pará)

O decreto assinado pelo governador transmitindo a chefia do Poder Executivo Estadual foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (11.11). Conforme o documento, a desembargadora ficará à frente do governo no período de 11 a 15 de novembro, sexta-feira.