Papuda, para onde radicais presos após atentado em Brasília foram levados, está superlotada

Um total de 1.166 pessoas, sendo 673 homens e 493 mulheres, foram presas após os ataques terroristas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo (8). Elas foram transferidas para presídios do Distrito Federal (DF), a maioria para o Complexo da Papuda, mas as unidades prisionais estão superlotadas. As informações são do G1.

Apenas no DF, há 8.650 vagas no sistema prisional para pouco mais de 15 mil detentos - quase o dobro, segundo o Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (Sisdepen), de junho de 2022.

Os que foram presos nesta semana, por causa dos atos terroristas, estão cumprindo prisões temporárias, que duram dez dias, mas podem ser convertidas em preventivas, sem prazo para terminar. Os homens foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) I e II, no Complexo Penitenciário da Papuda, de segurança máxima, conhecido por abrigar alguns dos criminosos mais perigosos e famosos do país e políticos condenados no mensalão do PT e no Petrolão.

Além dos CDPs, destinados a presos de regime provisório, o complexo abriga o Centro de Internamento e Reeducação (CIR), que aloca presos em regime semiaberto, e as Penitenciárias I e II do Distrito Federal, destinadas a presos em regime fechado. Todos ficam às margens da rodovia que liga a capital federal, Brasília, ao município mineiro de Unaí.

Mas há superlotação na Papuda. O complexo tem capacidade para cerca de 5,8 mil detentos, mas abriga uma população carcerária de cerca de 13,2 mil pessoas - mais que o dobro de lotação. Os dados sobre a Papuda são de um relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do DF.

Especificamente os centros de detenção provisória, onde os radicais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vão cumprir a prisão temporária, têm capacidade para 1.905 presos, mas estão lá 3.518 detentos - uma superlotação de 185%.

Já as mulheres estão sendo encaminhadas para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), conhecida como Colmeia. É uma unidade de segurança média que recebe detentas tanto do regime fechado e semiaberto, quanto as provisórias. No caso delas, não há superlotação. No presídio feminino, há 1.028 vagas para 655 presas - ou seja, sobram 373 lugares para novas detentas.