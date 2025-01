Órgãos do Poder Judiciário paraense retornam aos trabalhos nesta terça após recesso

O Poder Judiciário do Pará volta às atividades nesta semana, após o período de recesso durante as festas de final de ano. Durante o intervalo, que iniciou no dia 20 do mês passado, muitas ações ficaram suspensas, mas outras continuaram em pleno funcionamento, em regime de plantão.

A maioria dos órgãos tem retorno marcado para esta terça-feira (7), como é o caso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), que não teve prejuízo no plantão judicial e serviços essenciais. As unidades judiciárias prestam, até hoje, atendimento em regime de plantão.

Os prazos processuais e a publicação de acórdãos, sentenças e quaisquer outras decisões, bem como a intimação de partes e advogados, ficaram suspensos neste período, exceto em relação aos feitos urgentes previstos em lei. Já as unidades administrativas com serviços essenciais funcionam com servidores em escala de revezamento.

Da mesma forma, no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), as atividades serão retomadas nesta terça. Na sede da Corte, em Belém, os serviços essenciais, como Corregedoria, Ouvidoria Eleitoral e cartórios funcionam em regime de plantão.

Os cartórios das Zonas Eleitorais da capital e do interior do Estado, o Núcleo de Atendimento ao Eleitor, as Centrais de Atendimento ao Eleitor e os Postos de Atendimento ao Eleitor estão funcionando para atendimento ao público das 8h às 12h.

Outros órgãos

No caso do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), a data de retorno também é o dia 7. Durante o recesso, a área administrativa funciona das 13h às 19h. Segundo portaria do órgão, o juiz de plantão pode tomar conhecimento das matérias relacionadas a diversos assuntos, como medidas urgentes.

Alguns deles são pedidos de habeas corpus e mandados de segurança; apreciação de pedidos de concessão de liberdade provisória e expedição de alvarás de soltura; comunicações de prisão em flagrante; decretação de prisão preventiva ou temporária, em caso de justificada urgência; pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores; e tutela de urgência.

Já as atividades da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA), que também retorna aos trabalhos nesta terça-feira (7), estão funcionando, até hoje, em regime de plantão, com a realização de alguns serviços.

Na área cível, estão incluídos busca e apreensão, mandado de segurança, medidas cautelares, pedido de medicamento ou internação hospitalar, justificativa de pagamento de pensão e corte de fornecimento de energia elétrica; na área criminal, audiência de custódia, pedido de liberdade provisória, habeas corpus, permissão de saída para tratamento médico e exame de corpo de delito.

No caso do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), o funcionamento em regime de plantão segue até hoje, tanto na capital como no interior do Estado, retornando nesta terça ao normal. O órgão tem atendido ao público externo no horário das 8h às 14h.

Outras datas

Foi exceção a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), cujo recesso foi do dia 21 de dezembro a 2 de janeiro, de acordo com portaria. Ou seja, o recesso já se encerrou. Os prazos administrativos e disciplinares, porém, ficam suspensos até 20 de janeiro, embora o plantão 24h da Comissão de Defesa das Prerrogativas esteja mantido.

Por fim, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) retornará aos trabalhos apenas na quarta-feira (8). Nesse período, as demandas atendidas serão somente as urgentes, com o plantão.