Oliberal.com transmite ao vivo coletiva sobre o estado de saúde do prefeito Edmilson Rodrigues

A partir das 16h30, está programada entrevista coletiva sobre estado de saúde do prefeito Edmilson Rodrigues, internado desde sábado no hospital Porto Dias. O Liberal.com transmite ao vivo.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, participam da coletiva a equipe médica que acompanha o prefeito, entre eles a médica infectologista Rita Medeiros e o pneumologista André Nunes.

Edmilson Rodrigues tem 64 anos e já estava vacinado com as duas doses da vacina anticovid. Ele testou positivo para a doença no dia 1º de outubro, começou o tratamento em domicílio, mas houve a necessidade de ser internado no dia 6 de outubro, em um leito do Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital da Beneficente Portuguesa, para ser acompanhado por uma equipe multiprofissional do hospital.

O gestor havia recebido alta médica na última terça-feira, 19, após internação de 12 dias gerada por complicações da covid-19, mas voltou a ser hospitalizado no sábado, 23, no hospital Porto Dias. Na manhã desta segunda-feira,25, passou por um procedimento endoscópico e, no momento, encontra-se com quadro de saúde estável.

Conforme o boletim médico apresentado no final da manhã, foram drenados fragmentos de sangue residual da caixa torácica que estavam retidos, O prefeito não possui qualquer lesão nos pulmões e registrou melhoras na função renal e nos fatores hematológicos. O boletim diz ainda que Edmilson está acordado, respirando espontaneamente e conversando. Mesmo assim, permanece em recuperação pós-operatória na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).