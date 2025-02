Nova legislatura da Câmara Municipal de Belém: vereadores falam de renovação e expectativas

Na manhã desta segunda (17/02), a Câmara Municipal de Belém realiza a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos no ano de 2025. A plenária vai acontecer no Plenário Newton Miranda, da Assembleia Legislativa do Pará, por conta das obras que ocorrem no prédio sede do órgão.

O evento político deve contar com a presença dos 35 vereadores da Casa, do prefeito de Belém Igor Normando, que deve ler a Mensagem do Executivo ao Legislativo, do Vice-Prefeito Cássio Andrade, autoridades do Executivo Estadual, Poder Judiciário, secretários municipais e convidados.

A sessão de abertura do ano legislativo é um ato solene que tem por finalidade ouvir e receber a mensagem do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe nos termos legais da Lei Orgânica do Município de Belém e Regimento Interno deste Poder Legislativo.

Com 51,42% de renovação no legislativo municipal, dos 35 vereadores, 18 assumem pela primeira vez ou retornam à Câmara após um período afastado. O cenário aponta para uma casa legislativa renovada, com pautas que devem refletir as demandas mais recentes da sociedade belenense.

Renovação e experiência na Câmara

Entre os novos nomes que chegam à Câmara estão Vitor Sales (União), Patricia Queiroz (PP), Agatha Barra (PL) e Zezinho Lima (PL). Para eles, a expectativa é alta para contribuir com projetos voltados ao desenvolvimento da cidade.

O vereador Vitor Sales destacou sua prioridade em pautas ligadas à mobilidade urbana: "Belém precisa de soluções concretas para o trânsito e o transporte público. Meu compromisso é apresentar projetos que melhorem a qualidade de vida da população e garantam mais eficiência na locomoção dos belenenses."

Já Patricia Queiroz reforçou sua preocupação com a saúde pública e o acesso da população aos serviços básicos: "Vamos trabalhar para ampliar o atendimento nas unidades de saúde e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados ao setor. A população merece um serviço digno e de qualidade."

Agatha Barra, que assume pelo PL, destacou seu compromisso com a segurança e a assistência social: "Belém enfrenta desafios na área da segurança pública, e precisamos de políticas eficazes para garantir a proteção dos cidadãos. Além disso, queremos fortalecer programas de assistência para famílias em situação de vulnerabilidade."

O vereador eleito Zezinho Lima enfatizou a importância da geração de empregos: "Nosso mandato será voltado para incentivar o empreendedorismo e atrair investimentos que resultem na criação de empregos e oportunidades para os belenenses."

Vereadores veteranos: continuidade e novos desafios

Entre os vereadores veteranos que mantêm o mandato desde a eleição em 2020, destacam-se Lulu das Comunidades (PSDB), Roni Gás (MDB), Pastora Salete (PSD), Igor Andrade (Rede) e Moa Moraes (PV).

Lulu das Comunidades ressaltou sua dedicação às comunidades periféricas da cidade: "Nosso trabalho sempre foi e continuará sendo pelo povo que mais precisa. A prioridade é levar infraestrutura e saneamento para as áreas mais carentes."

Roni Gás mencionou a importância da fiscalização dos serviços públicos: "Vamos seguir acompanhando de perto a execução das obras e dos serviços prestados à população, cobrando sempre mais eficiência e transparência."

Pastora Salete destacou o fortalecimento das políticas sociais e religiosas: "Nosso mandato continuará sendo uma ponte entre as necessidades sociais e o poder público. Queremos reforçar ações para apoiar as famílias e valorizar o papel das igrejas na comunidade."

Igor Andrade, por sua vez, ressaltou a pauta ambiental: "O desenvolvimento sustentável de Belém precisa estar no centro das discussões. Vamos trabalhar para implementar políticas que protejam o meio ambiente e promovam o uso consciente dos recursos naturais."

Moa Moraes, representante do PV, reforçou a necessidade de planejamento urbano e mobilidade: "Queremos uma cidade mais planejada, sustentável e acessível para todos. Nossa luta será por melhorias na infraestrutura e na mobilidade urbana."

Demandas da população e o papel dos vereadores

Além dos desafios administrativos, a nova legislatura também precisa lidar com as expectativas da população. Entre as principais demandas levantadas pelos cidadãos estão melhorias na mobilidade urbana, na infraestrutura e no acesso a serviços básicos de saúde e educação.

Segundo os vereadores entrevistados, a atuação dos vereadores na fiscalização dos recursos públicos será essencial para garantir que as demandas sejam atendidas com eficiência e responsabilidade.

Eles destacaram a importância de manter um canal aberto de diálogo com a população, promovendo audiências públicas e mecanismos de participação cidadã na tomada de decisões.