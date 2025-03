Nova diretoria da União dos Juristas Católicos de Belém é empossada

A União dos Juristas Católicos de Belém (UJURCAT-Belém) realizou, nesta quinta-feira (20), a cerimônia de posse de sua nova diretoria, seguida de uma palestra sobre o papel do jurista católico na sociedade. O evento ocorreu na Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará (EJPA), no bairro do Umarizal, e reuniu membros da comunidade jurídica, autoridades eclesiásticas e civis, além de estudantes de direito e interessados no tema.

Clóvis da Gama Malcher Filho, novo presidente da UJURCAT-Belém (Cristino Martins / O Liberal)

O novo presidente da entidade, Clóvis da Gama Malcher Filho, destacou que sua gestão terá como principal objetivo a refundacão da entidade, permitindo a retomada das atividades e a promoção dos ideais cristãos no âmbito jurídico.

“Vamos acompanhar o processo legislativo federal, estadual e municipal, buscando, nesse acompanhamento, a manutenção dos ideais da nossa Igreja Católica. Vamos pleitear e buscar também a manutenção, principalmente, do respeito à vida, do respeito à dignidade da pessoa humana e de todos esses atributos naturais que preservamos através do Evangelho”, afirmou Malcher Filho.

O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, enfatizou a importância da atuação dos juristas católicos na sociedade, considerando essa iniciativa um compromisso de testemunho e de relação profunda com a Igreja. “Precisamos recuperar a qualidade da nossa presença como homens e mulheres atuantes, juristas que querem desenvolver sua própria fé e os valores da humanidade. Vamos atrás da doutrina social da Igreja, pois esses valores passam à frente de tantas decisões a serem tomadas. O valor da unidade da pessoa humana, o respeito pelas pessoas, a retidão, a prática da justiça e a paixão pela verdade são essenciais”, afirmou o arcebispo.

Público presente foi composto por membros da comunidade jurídica e autoridades eclesiásticas e civis (Cristino Martins / O Liberal)

Diretamente de São Paulo (SP), o jurista e advogado Ives Gandra da Silva Martins enviou uma mensagem gravada em vídeo para celebrar a expansão das Uniões de Juristas Católicos pelo Brasil e parabenizar a nova gestão. “Como primeiro presidente da União dos Juristas Católicos de São Paulo, há 12 anos, me alegro muito pela multiplicação da União dos Juristas Católicos pelo Brasil inteiro. Tenho a certeza de que teremos em Belém mais um polo de difusão da fé católica através da intelectualidade”, declarou.

Miguel da Costa Carvalho Vidigal, presidente da União Brasileira dos Juristas Católicos (Cristino Martins / O Liberal)

Em seguida à posse, uma palestra foi ministrada por Miguel da Costa Carvalho Vidigal, presidente da União Brasileira dos Juristas Católicos, sobre o tema “O Papel do Jurista Católico na Sociedade”. Miguel ressaltou que a Igreja sempre contribuiu para o desenvolvimento social e que esse mesmo compromisso deve ser assumido pelos juristas. “Se o jurista católico sentir como a Igreja sente, ele poderá contribuir para a sociedade, assim como a Igreja contribuiu ao longo de toda a história. Passando pelo Museu de Arte Sacra em Belém, vi um vitral da Imaculada Conceição com a inscrição 'sentir eclesialmente', e esse é exatamente o papel do jurista católico: sentir e agir como a Igreja no sentido de transformar a sociedade e torná-la melhor”, refletiu.