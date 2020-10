'Nossa eleição corre risco', diz Carlos Bolsonaro ao pedir doação para campanha

Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, publicou um vídeo hoje em sua conta no YouTube pedindo doações para a sua campanha eleitoral. Candidato a mais um mandato de vereador no Rio de Janeiro, o político diz que "tenta evitar o uso do dinheiro do fundo partidário" e que até agora só tem R$ 20 mil em caixa, doados por ele e pelo próprio pai.

Filho do presidente Jair Bolsonaro e candidato a mais um mandato de vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro publicou hoje vídeo em sua conta no YouTube pedindo doações para a campanha eleitoral. Ele diz que tenta evitar o uso do dinheiro do fundo partidário e que até agora só tem em caixa R$ 20 mil, doados por ele próprio e pelo pai, o que põe a eleição em risco.

"Nossa eleição corre risco", alerta Carlos.

Candidato pelo PRB, o político lançou uma campanha de crowdfunding e ainda fez criticas para quem afirma que o cargo está garantido. "Quem diz que a eleição já está vencida (sic) está minimamente equivocado. Quando não falam isso de má-fé, falam isso de inocência", opina.