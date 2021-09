Comerciantes do Ver-o-Peso pedem contêineres para armazenar peixes

Vereadores da Câmara Municipal de Belém estiveram no Ver-o-Peso nesta quinta-feira (23) para conversar com feirantes e comerciantes da cadeia do pescado sobre a situação do setor diante das suspeitas de nove casos de síndrome de Haff no Pará.

O principal pedido dos comerciantes foi a obtenção de contêineres para que os peixes possam ser armazenados em grandes quantidades, já que muitos pescados estão estragando devido a baixa procura por parte dos consumidores.

Participaram da visita o presidente da Câmara Zeca Pirão (MDB), Allan Pombo (PDT), Dona Neves (PSD), Pastora Salete (Patriota), Josias Higino (Patriota), Igor Andrade (Solidariedade) e Renan Normando (Podemos), que chegou nos minutos finais.

Vereadores conversam com feirantes sobre os impactos provocados pela doença da urina preta (Igor Mota / O Liberal)

Pirão afirma que come peixe pelo menos uma vez por semana. Ele se disse preocupado com a situação, especialmente por conta das informações distorcidas e fake news que, segundo ele, prejudicam muito os pescadores.

O presidente da Câmara conversou com diversos feirantes ao longo da visita e afirmou que irá conversar ainda na noite de hoje (23) com o governador Helder Barbalho (MDB), para ver que tipo de apoio o poder público pode oferecer aos comerciantes.

"Nenhum caso em 22 anos foi concretizado. Ninguém apareceu com essa doença. Significa que não existe. Isso aí claro. Há desconfiança que possa ter, mas nada concreto. Tem que dar um basta nisso", afirma.

A doença de Haff, porém, não tem diagnóstico específico e, portanto, são considerados suspeitos todos os casos de nos quais o paciente apresenta dor muscular sem febre com urina concentrada, com consumo de peixe nas últimas 24 horas.

Vereadores de Belém visitam o Ver-o-peso (Igor Mota / O Liberal)

Além de incentivar o consumo de outros tipos de peixe não associados à doença, o objetivo da visita, segundo a Câmara, é pensar alternativas para que o Legislativo possa contribuir com a classe trabalhadora impactada por mais esse problema de saúde.

A vereadora Dona Neves (PSD) ficou impressionada ao ver o Mercado do Peixe tão vazio. Ela também come peixe com frequência e se sente segura ao comer o alimento.

"Os feirantes estão tristes, sem solução. As pessoas precisam abraçar essa causa. Peixe é vida. Peixe é saúde. A gente está aqui para apoiar quem está passando por dificuldades.

Igor Andrade (Solidariedade) já tinha ido ao mercado semana passada, em visita liderada pelo prefeito Edmilson Rodrigues (Psol). Para ele, é importante conferir de perto as dificuldades dos feirantes.

"Os comerciantes precisam concorrer com as fake news, as mentiras propagadas pelas redes sociais, que se espalham de maneira muito rápida. Existe toda uma cadeia econômica impactada por essa crise. Precisamos comer o peixe, que é muito sadio", afirmou.

Atualmente, o Pará soma nove casos suspeitos sob a análise da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Nenhum caso foi confirmado até o momento e um décimo caso suspeito foi descartado.