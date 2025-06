No DF, Lula empata com Michelle Bolsonaro e Tarcísio na disputa à Presidência, diz pesquisa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece empatado com nomes da direita como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Distrito Federal, na disputa para Presidência em 2026. É o que mostra um levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 10.

No cenário entre Michelle e Lula, a ex-primeira-dama tem 29,9% das intenções de voto no DF, enquanto Lula aparece com 25,2%. O empate ocorre no limite da margem de erro, de 2,6 pontos porcentuais.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem 16,6%; o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), 10,4%; o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), 3,7%; e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), 0,5%. Outro 4,7% não souberam ou não opinaram, enquanto 8,9% disseram votar em branco ou nulo.

Michelle também foi testada como possível candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Nessa situação, ela aparece com 42,8% das intenções de voto.

Já em um cenário com Tarcísio de Freitas, Lula tem 25,3% das intenções de voto, contra 21,7% do governador de São Paulo. Também há empate no limite da margem de erro.

Caiado aparece com 16,9%; Ciro Gomes, 12,7%; Ratinho Junior, 5,0%; e Helder Barbalho, 0,7%. Outros 5,4% não responderam e 12,3% afirmaram votar em branco ou nulo.

Em um cenário entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Lula tem 25,6% das intenções de votos, enquanto o filho do ex-presidente, 21,8%.

Nessa simulação, Caiado aparece com 18,5%; Ciro Gomes, 11,8%; Ratinho Junior, 4,9%; e Helder Barbalho, 0,7%. Não opinaram ou não responderam 5,7% e brancos e nulos somam 11%.

Inelegível, Bolsonaro supera Lula

O instituto também fez um cenário com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030. Bolsonaro aparece com 38,8% das intenções de voto no Distrito Federal. Lula tem 24,9%.

Nesse cenário, Ronaldo Caiado tem 12,5%; Ciro Gomes, 8,8%; Ratinho Junior, 2,4%; e Helder Barbalho (MDB), 0,5%. Outros 4,2% não souberam ou não opinaram, e 7,9% disseram votar em branco ou nulo.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.522 eleitores do Distrito Federal entre os dias 31 de maio e 4 de junho de 2025. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.